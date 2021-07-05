Почти 60 частных домов и одна гостиница оказались в зоне затоплений после прихода ливней в Сочинский район

В городе развернуты пункты временного пребывания для эвакуированных, — говорят власти.

От удара стихии пострадали не менее 30 пляжей. Власти рассчитывают устранить последствия непогоды к вечеру вторника. Тем временем, в Краснодарском крае ограничено движение на федеральной трассе в Туапсинском районе. Там затопило участок дороги между населенными пунктами Агой и Небуг.

