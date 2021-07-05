В Москве сегодня открылся крупнейший в столице прививочный пункт

Он расположен в Гостином дворе, и сможет обслуживать до 6 тысяч человек в сутки, — говорят столичные власти. В то же время власти приняли решение закрыть другой пункт, где делали прививки, в ГУМе. Это связано с тем, что здание магазина затрудняет обеспечение санитарной безопасности, а потом желающих сделать прививку в последнее время вырос.

По словам мэра Сергея Собянина, первый компонент вакцины от коронавируса в столице получили уже не менее 3 миллионов жителей.

