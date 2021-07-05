Кубинский посол в Москве заверил, что Гавана примет все меры для решения ситуации с российскими туристами

Главу дипмиссии Хулио Гармендия вызывали сегодня в МИД. Проблемы возникли у россиян, которые прибыли на отдых в Варадеро. Группу туристов и изолировали в гостиницах, власти говорят, что у них оказались положительными тесты на коронавирус.

Как напоминает агентство РИА Новости, массовые случаи изоляции отдыхающих из России фиксируются на Кубе с начала июля. По данным Ростуризма, к сегодняшнему дню более ста человек были освобождены от необходимости соблюдать изоляцию, Еще 89 ожидают результатов повторного тестирования.