Британские власти через две недели отменяют антикоронавирусные ограничения

В том числе запреты на проведение собраний и требование об обязательном ношении масок, — объявили сегодня в правительстве.

В то же время в Кабинете министров сказали, что вопрос о ношении средств защиты в общественных местах, британцы должны будут решать самостоятельно. Планируется, что возобновят работу ночные клубы, ограничение на число посетителей действовать не будет.