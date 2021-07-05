На Чемпионате Европы команда не смогла выйти из группы и заняла самое последнее место в таблице. Глава ведомство Олег Матыцин сказал, что заседание по итогам участия футболистов в турнире пройдет в ближайшее время, однако о каких-либо возможных результатах встречи говорить не стал.
В правительстве ранее назвали выступление команды неудовлетворительным.
Министерство спорта намерено в ближайшее время проанализировать работу тренерского штаба сборной по футболу
На Чемпионате Европы команда не смогла выйти из группы и заняла самое последнее место в таблице. Глава ведомство Олег Матыцин сказал, что заседание по итогам участия футболистов в турнире пройдет в ближайшее время, однако о каких-либо возможных результатах встречи говорить не стал.