Министерство спорта намерено в ближайшее время проанализировать работу тренерского штаба сборной по футболу

На Чемпионате Европы команда не смогла выйти из группы и заняла самое последнее место в таблице. Глава ведомство Олег Матыцин сказал, что заседание по итогам участия футболистов в турнире пройдет в ближайшее время, однако о каких-либо возможных результатах встречи говорить не стал.

В правительстве ранее назвали выступление команды неудовлетворительным.

