Самый богатый в мире человек. Джеф Безос, покинул пост главы компании Amazon

У руля корпорации встал Энди Джессик, который до этого времени занимал пост главы облачного сервиса Amazon. Безос останется председателем совета директоров компании. Он планирует сосредоточиться на новых продуктах, а уже через две недели миллиардер отправится в суборбитальный полет на ракете, которую создавала его компания.