Почти 50 журналистов, по предварительным данным, пострадали сегодня от нападения противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

Почти 50 журналистов, по предварительным данным, пострадали сегодня от нападения противников ЛГБТ-сообщества на участников акции в Тбилиси. Потасовка произошла возле здания парламента.

В редакциях одного из телеканалов уже потребовали отставки премьер-министра, руководство одного из крупных каналов. Рустави-2, объявило, что больше никогда не предоставить эфирное время гомофобам.

Агрессию против ЛГБТ-сообщества осудили спикер грузинского парламента Кахабер Кучава и представители патриархии Грузии.

Организаторы «Марша достоинства» сегодня днем объявили об отмене своей акции в связи с произошедшими в центре Тбилиси стычками и нападением на их офис.

