В Москву возвращается жара

Температура воздуха превысит 30 градусов уже в четверг. По данным Гидрометцентра, в течение недели столичный регион будет находиться под влиянием малоподвижного антициклона, который установит малооблачную погоду. Сильная жара продержится в столице по меньшей мере до выходных.