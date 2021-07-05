Селевые потоки блокировали шесть автодорог в Краснодарском крае

Пострадала, в том числе, трасса Адлер-Красная Поляна. Затопило проезжую часть дороги Джубга-Сочи в селе Агой. Грунт и камни прервали движение по дороге в Лазоревском районе. На черноморское побережье Кавказа обрушилась непогода. Сильный дождь и ветер привели к тому, что затопило несколько домов в районе Сочи. Сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.