Селевые потоки блокировали шесть автодорог в Краснодарском крае

Пострадала, в том числе, трасса Адлер-Красная Поляна. Затопило проезжую часть дороги Джубга-Сочи в селе Агой. Грунт и камни прервали движение по дороге в Лазоревском районе. На черноморское побережье Кавказа обрушилась непогода. Сильный дождь и ветер привели к тому, что затопило несколько домов в районе Сочи. Сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.
2021-07-05T20:02:20+03:00
2021-07-05T20:02:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2866200-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 05 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
Популярное за неделю
30 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)