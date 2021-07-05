Норвегия приостановила отмену ряда ограничений, которые вводились из-за коронавируса

В Осло объясняют это быстрым распространением индийской мутации. Часть ограничений теперь планируют отменить лишь в конце этого и начале следующего месяцев. Тогда планируется вернуть очные занятия в вузы, возобновить спортивные мероприятия, увеличить численность зрителей на этих мероприятиях и отменить ряд ограничений для заведений общепита.

В то же время норвежские власти сохраняют в силе меры по контролю за въезжающими в страну.

