Участники сделки по заморозке нефтедобычи, как передает агентство ТАСС со ссылкой на источники в делегациях, хотят провести новые консультации, их предмет переговоров пока неизвестен. Новое заседание не назначается.
Как ожидалось, сегодня страны ОПЕК и не входящие в организацию участники соглашения, должны были обсудить дальнейшие параметры ограничения нефтедобычи
Министры нефтедобывающих стран отложили встречу, которая планировалась в понедельник
Участники сделки по заморозке нефтедобычи, как передает агентство ТАСС со ссылкой на источники в делегациях, хотят провести новые консультации, их предмет переговоров пока неизвестен. Новое заседание не назначается.