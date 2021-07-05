Министры нефтедобывающих стран отложили встречу, которая планировалась в понедельник

Участники сделки по заморозке нефтедобычи, как передает агентство ТАСС со ссылкой на источники в делегациях, хотят провести новые консультации, их предмет переговоров пока неизвестен. Новое заседание не назначается.

Как ожидалось, сегодня страны ОПЕК и не входящие в организацию участники соглашения, должны были обсудить дальнейшие параметры ограничения нефтедобычи

