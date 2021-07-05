Осужденный экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил сухую голодовку

Причиной стали планы этапировать его в Ногинск для допроса по делу об угрозах судье, который вынес ему приговор, — рассказали «Эху» родственники Шестуна. По их словам, бывший чиновник отказывается от приема пищи почти два месяца. У него ухудшились медицинские показатели.

Бывший глава района был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве, получении взятки, незаконной предпринимательской деятельности и легализации средств. Сам он обвинения отвергал и связывал свое уголовное дело с конфликтом с подмосковным руководством.

