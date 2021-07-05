Организаторы: УЕФА не высказывал претензий по заражению коронавирусом болельщиков в России

УЕФА, как утверждают организаторы матчей Чемпионата Европы по футболу в Петербурге, не высказывал претензий по заражению коронавирусом болельщиков в России. Всего в северной столице прошли 7 матчей первенства. Между тем, власти Финляндии говорят, что по возвращении из Петербурга более 120 человек сдали положительные тесты на коронавирус.

Как отметили в оргкомитете, УЕФА проводила масштабные исследования и специалисты подтвердили, что заразиться на стадионе очень сложно, — передает агентство РИА Новости.

