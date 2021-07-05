Число госпитализаций с коронавирусом в Петербурге, как заверяют в Смольном, стабилизировалось

Хотя в целом обстановка остается непростой, — признают в городской администрации. По словам губернатора Александра Беглова, по-прежнему растет число заболевших. Каких-либо цифр городской руководитель не привел. В то же время сейчас город готовится к международному культурному форуму, который запланирован на ноябрь.

В конце июня сообщалось о резком росте числа новых случаев заражения в северной столице. Власти говорили, что складывается критическая ситуация со свободными местами для заболевших в больницах.