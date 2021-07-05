Власти Великобритании с 19 июля планируют приступить к отмене ограничений, которые вводили из-за коронавируса

В первую очередь это касается запретов на массовые мероприятия и требований об обязательном ношении масок. В правительстве страны сказали, что через две недели британцы смогут сами решать, нужно ли им носить маски. В середине сентября официальный Лондон планирует вакцинировать от коронавируса всех совершеннолетних жителей страны.

