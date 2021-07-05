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19:03, 05 июля 2021

Суд в Петербурге по требованию прокуратуры запретил очередную ссылку на аниме

Речь идет о японских мультсериалах «Акира» на сайте World Art.

В прокуратуре считают, что аниме «Акира» грозит здоровью и психическому развитию детей. Других аргументов надзорного ведомства пресс-служба судов Петербурга не привела. Этот сериал в жанре приключенческой фантастики сняли более 30 лет назад. Он стал первым аниме-фильмом, который сделали с частотой 24 кадра в минуту. Поклонники считают его классикой.

Действие происходит в Нью-Токио после взрыва наподобие того, что уничтожил Хиросиму и Нагасаки. Страна напоминает тоталитарное государство, которое подавляет подпольное Сопротивление. Также в ленте идет речь о протестах из-за роста налогов, конфликте военных с правительством, парапсихологических опытах над людьми для создания нового вида оружия и культе сверхчеловека Акиры, который должен решить проблемы Японии. Добавим также что суд дополнительно запретил ссылки на аниме-сериал «Эльфийская песнь». Еще одно решение касается запрета очередных ссылок на мультфильмы «Токийский гуль» и «Тетрадь смерти».

В судебном порядке с аниме борются с начала этого года. Первым стал иск прокуратуры Колпинского района Петербурга, которая потребовала запретить аниме «Тетрадь смерти». Далее последовали запреты на ленты «Межвидовые рецензенты», «Класс убийц» и «Князь тьмы».


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