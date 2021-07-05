В Сочи разбираются с последствиями мощного ливня и урагана

За сутки в городе и его окрестностях выпала месячная норма осадков.

Основной удар стихии пришелся на Хостинский и Адлерский районы Сочи. Как следует из видеозаписей и фотографий в соцсетях, там вода вместе с селевыми потоками практически смыла дороги. Все из-за того, что две основные реки вышли из берегов. Жителей предупреждали о возможной эвакуации и просили собрать вещи. Вода проникла не только в по меньшей мере несколько десятков жилых домов, но и в одну из больниц – власти уверяют, что там находился архив и пострадавших нет.

В семи населенных пунктах близ Сочи наблюдались проблемы с электричеством. Кроме того, ураган снес более 30 деревьев, в результате чего один человек погиб, еще двое пострадали. Помимо этого оказались разрушенными многие пляжи: сейчас на них скопился мусор. Власти Сочи, правда, обещают расчистить его уже к завтрашнему дню. Пока же в городе сохраняется штормовое предупреждение.

Это не первые мощные ливни, обрушившиеся за последнее время на черноморское побережье России. В середине июня до трехмесячной нормы осадков за сутки выпало на юге и востоке Крыма.