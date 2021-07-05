Таджикистан усиливает охрану границы с Афганистаном

Это связано с активизацией радикальных исламистов в соседнем государстве. Как говорят в Душанбе, власти мобилизуют 20 тысяч резервистов для укрепления границы. Более тысячи афганских военнослужащих и сотрудников сил безопасности за последние дни бежали из Афганистана в Таджикистан.

За ситуацией в этой стране следят и в Кремле. – сказал сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Боевики запрещенной в России группировки Талибан берут под свой контроль районы на севере Афганистана на фоне вывода из страны подразделений НАТО и США.

