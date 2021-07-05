Не менее 30 домов, по данным властей, пострадали из-за сильного дождя и ветра

В то же время угрозы жизни людей нет, — заверили в администрации Краснодарского края.

Сейчас на сочинских пляжах запрещено купание. В районе сохраняется штормовое предупреждение. Ранее власти сообщили, что почти все реки в районе курорта вышли из берегов.

Непогода стала причиной гибели одного человека. Еще двое пострадали. В некоторых домах наблюдаются перебои с электроснабжением.

