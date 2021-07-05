В Тбилиси оказался сорван гей-парад

Акция была запланирована в центре грузинской столицы в рамках так называемой «Недели достоинства». Однако за несколько часов до мероприятия произошли столкновения с участием противников ЛГБТ-сообщества.

На проспекте Руставели, где должен был состояться гей-парад, вместо его участников собрались несколько тысяч радикально настроенных людей, передает агентство «Интерфакс». Они специально пришли к месту сбора, чтобы не допустить проведение акции.

Столкновения, правда, произошли не с ними, а с журналистами – на площади возле здания парламента. Часть людей напала на представителей СМИ, считая, что они пропагандируют идеи ЛГБТ-сообщества. По данным местных изданий, в журналистов летели бутылки, камни и палки. После этого полиция отвела их на безопасное расстояние. Тем не менее, «Первый канал» грузинского телевидения сообщил о госпитализации своего оператора, а всего же сообщается как минимум о 10 пострадавших.

Собраться противников ЛГБТ-сообщества, чтобы помешать проведению гей-парада, ранее призывала Грузинская православная церковь. Она уже осудила насилие на улицах Тбилиси и призвала протестовать мирно. Тем не менее, инциденты наблюдались еще в нескольких местах. Протестующие, в частности, направились к офису «Тбилиси прайда» — это организация, которая планировала провести ЛГБТ-шествие. Несмотря на то, что участников акции полиция не пустила внутрь, некоторые из них залезли на балкон дома, сорвали радужные флаги, порвали их и сожгли.

Помимо этого, местные СМИ, среди которых телеканал «Рустави-2», сообщают о нападениях на людей, которые носят серьгу в ухе. Среди пострадавших оказался иностранный турист. На этом фоне организаторы ЛГБТ-шествия объявили, что не могут гарантировать безопасность участников, а также обвинили полицию в том, что она не реагирует на факты насилия.

Ранее отказаться от проведения гей-парада в Тбилиси призывали грузинские власти. А несколько дней назад противники ЛГБТ-сообщества также устроили акцию в центре города, которая закончилась беспорядками.