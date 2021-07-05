Ведомости: Правительство России обсуждает возможность повышения налогов на 400 миллиардов рублей

По словам источников Ведомостей, концепция представлена в общих чертах, без конкретизации ставок или видов продукции, на которую могут быть повышены налоги.

Экономист Алексей Скопин считает, что для отдельных отраслей повышение налогов может быть безболезненным, однако нужно тщательно продумать эти меры.

Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков уверен, что повышение налогов это очень плохо.

В свою очередь политик Владимир Рыжков считает, что повышение налогов ударит, прежде всего, по россиянам.

Рыжков обращает внимание на то, что повышение налогов может произойти на фоне экономического кризиса во время пандемии и после обещаний президента не повышать налоги.