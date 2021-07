Власти Японию будут отслеживать перемещения иностранных журналистов и спортсменов, которые приедут на Летнюю Олимпиаду

Для этого каждого из них обяжут установить специальное приложение на своём компьютере.

По сообщению Nikkei Asian Review, поводом к такому решению стали опасения властей страны в связи с возможным бесконтрольным распространением коронавируса; в том числе — нового индийского штамма «дельта».

ТЕм временем, британская The Guardian отмечает, что в Японии вообще традиционно с тревогой относятся ко всякого рода болезням. Официальный Токио и вовсе не исключал полной отмены или хотя бы переноса соревнований. Его к этому даже призывали журналисты газеты Asahi Tribune. Но в результате, власти решили оставить всё как есть — только вот заставить каждого иностранца вести дневник наблюдений за своим состоянием, а также потребовали установить на смартфоны и спортсменов, и представителей прессы, специальное приложение, которое будет отслеживать их передвижение. Ранее в оргкомитете игр сказали, что это делается для того, чтобы гости страны не посещали места, для которых не получали регистрации. Наконец, это позволит отслеживать контакты между теми, кто мог заболеть — и быстро определять очаг заражения. Пишет The Guardian.

Против особых мер выступили более десяти американских изданий, которые направили открытое письмо протеста организаторам Олимпиады, где назвали предлагаемые меры безопасности нарушением свободы прессы и призвали пересмотреть ограничения, которые идут в противовес со здравы смыслом, — пишет Mainichi Shimbun. В списке недовольных — ведущие газеты: The Washington Post, The New York Times и другие.

В частности, речь идёт про запрет журналистам брать интервью у простых зрителей, — замечает портал Kyodo News. Иностранные издания жалуются на то, что подобные ограничения не коснутся их коллег из Японии, которые смогут общаться с болельщиками вне зависимости от того, вакцинированы журналисты или нет. В связи с этим, редакторы западных изданий настаивают на том, чтобы их подчиненные могли работать как обычно, но при этом соблюдали дистанцию и носили маски.

Ранее, как напоминает Reuters, японские врачи выступили с предостережением о том, что Игры приведут к появлению так называемого «олимпийского штамма» коронавируса. О его опасности, впрочем, не говорилось. Достаточно только осознать, писали аналитики, что этот штамм будет нести имя Олимпиады.

Олимпиада в Токио состоится и пройдет в указанные сроки — с 23 июля по 8 августа