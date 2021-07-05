Руководство «Зенита» не исключает, что откроет на «Газпром арене» секторы для болельщиков не зараженных коронавирусом

Руководство футбольного клуба «Зенит» не исключает, что откроет на стадионе «Газпром арена» секторы для болельщиков не зараженных коронавирусом.

Чтобы попасть на специальные секторы петербургского стадиона «Газпром арена» болельщики должны будут предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на COVID-19. Процедуру пока точно не определили, рассматривают все варианты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на в пресс-службу футбольного клуба «Зенита». Команда находится на сборах в Австрии, где проведет три контрольных матча с немецкими клубами. Первый матч уже завершили вничью. Соперником команды стал клуб «Шальке-04» из Гельзенкирхена.

В России футбольный сезон в стартует 17 июля матчем за Олимп — Суперкубок России, в котором встретятся действующий чемпион страны петербургский «Зенит» и обладатель национального кубка московский «Локомотив». В чемпионате России «Зенит» стартует 24 июля на выезде матчем против «Химок». Первую домашнюю игру этого сезона петербуржцы проведут в августе против «Краснодара».

Напомню, ранее столичный футбольный клуб ЦСКА решил, следуя указу мэра Москвы Сергея Собянина, пускать зрителей на домашние матчи по QR-коду.