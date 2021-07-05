Ревакцинация от коронавируса начинается сегодня в Петербурге

По рекомендациям Минздрава прививку могут получить горожане, которые сделали уколы вакцины более полугода назад.

Ревакцинацию можно пройти в любом из 130 пунктов, которые развернули в Петербурге. Записаться на укол можно по телефонам поликлиник, через «Госуслуги», по номеру 122 и через сайт «Здоровье петербуржца». С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Чтобы получить повторную прививку от коронавируса не нужно измерять уровень антител в крови.

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, этот показатель значения не имеет. Также Минздрав разрешил менять препарат, если от укола первой дозы пациент почувствовал недомогание. Для ревакцинации подойдет любая из доступных вакцин. Однако вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» остались в Петербурге в ограниченном количестве, а «Спутник Лайт» привезут только в этом месяце. Поэтому петербуржцам широко доступен только «Спутник V».

Администрация Ленинградской области сообщила о запуске ревакцинации в регионе. Пройти процедуру можно будет в любом из 109 прививочных пунктов.