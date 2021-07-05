По данным оперативного штаба, в России за сутки умерли 654 человека с коронавирусом

Выявлено более 24 тысяч новых случаев COVID, в том числе в Москве 6,5 тысяч.

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, что все больше москвичей делают прививку от коронавируса.

Сегодня же в Гостином дворе открылся крупнейший пункт вакцинации.

В сутки в центре вакцинации прививку могут получить до 6 тысяч человек, сообщил сегодня мэр города Сергей Собянин. В случае необходимости, заверил градоначальник, это число можно увеличить.

Сейчас же людей здесь немного. Все они пришли сделать первый компонент «Спутника». На входе каждого пришедшего встречаются администраторы, просят надеть маску и перчатки. Если же их нет, то выдают бесплатно. После этого провожают в зону заполнения документов. Как рассказала «Эху» одна из администраторов, для этого было установлено 80 столов. К слову, заняты в данный момент около 10. Татьяна Браудэр пояснила, что в Гостиной дворе сегодня ожидали, что людей будет ещё меньше.

Всего, отметила Браудэр, в один момент Гостиный дворе может обслуживать около 150 москвичей.

После заполнения документов пришедшего сопровождают в зону вакцинации. Там работают 50 медсестёр.

После прививки администраторы сопровождают посетителя к выходу, интересуются его самочувствием и напоминают о необходимости отдохнуть после иммунизации.

Последнее же, что слышит уже вакцинированный — это пожелания здоровья и благодарность за то, что пришёл.

Одновременно закрыт пункт вакцинации в ГУМе из-за слишком большого количества желающих привиться.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, которого называют духовником российского президента, призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. В своем обращении он назвал антипрививочников «духовными бесами».

Митрополит сравнил пандемию с Третьей мировой войной.

