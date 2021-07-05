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18:03, 05 июля 2021

Кинорежиссер Владимир Меньшов скончался на 82 году от последствий коронавирусной инфекции

Автор фильмов, ставших культурным достоянием страны, кинорежиссер Владимир Меньшов скончался на 82 году от последствий коронавирусной инфекции.

Меньшов умер в обыкновенной 15 городской больнице. Диагноз КОВД-19 ему поставили не сразу. Его вдова, актриса Вера Алентова сейчас тоже борется с болезнью. За свою долгую творческую жизнь Меньшов снял всего пять полнометражных фильмов, которые народ ценил безоговорочно, а коллеги не всегда. Они непохожи друг на друга, но всегда приходились ко времени. Простая история советской Золушки «Москва слезам не верит» оказалась понятной не только нам. Этой картине вручили знаменитый Оскар. Его «Любовь и голуби» смотрят и цитируют многие поколения, а гротесковый «Ширли-Мырли» самое точное отражение бесшабашной смены эпох. Кстати, сам Меньшов говорил, что свобода, с которой он работал, многим коллегам была даже помехой.

Как актер Меньшов сыграл более ста ролей – от простых механизаторов и советских маршалов до всесильных магов. У него всегда была четкая и твердая политическая позиция. Он собирался идти на выборы в Думу по списку партии «Справедливая Россиия – за Правду»

Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище.


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