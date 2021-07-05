Европейские производители шампанского, в частности из Франции, возмущены российским законом о виноделии

Теперь в России шампанским будет называться только отечественная продукция.

«Неприемлемым» новый российский закон называют в Комитете вин Шампани, он объединяет виноделов французского региона, получившего мировую известность благодаря производству белого игристого вина – Шампанского. Закон, закрепляющий это название только за российской продукцией, «не обеспечивает получение потребителями четкой и прозрачной информации о происхождении и характеристиках вина», подчеркивают в Комитете. Там намерены добиваться эксклюзивного права на использование названия «шампанское» на российской территории. В организации также просят дипломатов Франции и Евросоюза добиться отмены спорной нормы. И, как сообщает агентство Reuters, комитет призвал виноделов Шампани приостановить поставки продукции в Россию.

Известно, что именно так поступит один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy. Там это подтвердили и уже предупредили своих партнеров о приостановке отгрузки для оценки последствий закона. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что компания все же готова маркировать свои напитки, поставляемые в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского». Как это может выглядеть, рассказала официальный представитель винодельческого дома Moët & Chandon в России Ирина Корбит-Дауден.

Тем не менее, в Moet Hennessy призывают дипломатов добиться отмены закона. Между тем, на защиту европейских производителей встала Еврокомиссия. Там считают, что принятая норма повлияет на экспорт вина. В ЕС очень обеспокоены происходящим и обещают детально изучить возможные последствия и сделать все, чтобы отстоять права виноделов.

Согласно законодательству Евросоюза, название шампанское закреплено за винами, происходящими исключительно из винодельческого региона Шампань.

Председатель совета директоров группы компаний Абрау Дюрсо Павел Титов считает, что принятые поправки практически не повлияют на российский винный рынок.

Титов допускает, что некоторые французские производители могут отказаться поставлять свою продукцию в Россию.

Поправки , в соответствии с которыми шампанским в России будут называть только отечественную продукцию, предложила группа депутатов Госдумы из Краснодарского края, Дагестана и Крыма. В профильном комитете по экономической политике считают, что шумиху вокруг поправок раздули за рубежом. Об этом Эху сказал член комитета Владимир Гутенев.

В Кремле считают, что закон принят и должен выполняться. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В январе сам президент говорил о том, что виноделие это хороший вид деятельности, благородный, и он сам готов этим когда-нибудь «позаниматься» но не как бизнесом. Путин добавил, что после ухода из Кремля может перейти на работу в Абрау Дюрсо в качестве специалиста по праву.

По данным Росстата на 2019 год в России за год продается около 215 миллионов бутылок шампанского. Это примерно 2-3 бутылки на каждого взрослого жителя. Четверть годового потребления выпивается в новогодние праздники.