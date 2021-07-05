Системная оппозиция отказалась от сотрудничества с наблюдателями, которых готовят соратники Алексея Навального

Как сказали интернет-изданию «Открытые медиа» в партиях КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» они не нуждаются в сторонней помощи и готовят наблюдателей самостоятельно.

Единственным кандидатом, который готов направить наблюдателями на участки сторонников Навального, оказался идущий в Мосгордуму от «Яблока» экс-депутат Госдумы, профессор ВШЭ и ведущий «Эха» Владимир Рыжков, добавляет издание. Ранее Мосгорсуд признал экстремистскими ряд организаций, созданных Навальным. Это решение пока еще не вступило в силу.