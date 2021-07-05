По словам ее гендиректора Елены Костенко, у французских производителей есть неотъемлемое историческое право называть игристые вина из Шампани шампанским.
Новый закон, — добавила Костенко в интервью газете РБК создает абсурдную ситуацию. Согласно новым правилам, называть свою продукцию шампанским могут только российские производители.
С критикой нового закона о наименовании шампанского выступило крымское предприятие «Золотая балка»
По словам ее гендиректора Елены Костенко, у французских производителей есть неотъемлемое историческое право называть игристые вина из Шампани шампанским.