Французский производитель алкогольных напитков Moet Hennessy временно приостанавливает поставки шампанского в Россию.

Это связано с новым российским законом, сказали агентству РИА Новости в руководстве компании.

Согласно новому закону, который на прошлой неделе подписал российский президент, слово «шампанское» можно использовать в названии только продукции российских виноделов. Для зарубежных аналогов будет использоваться термин «игристое вино». Накануне агентство Bloomberg сообщало, что в Moet Hennessy согласились изменить маркировку с «шампанского» на «игристое вино» для продукции, поставляемой в Россию. С критикой нового закона уже выступили представители французского винодельческого бизнеса.