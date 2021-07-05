Закон РФ о шампанском мало повлияет на российский винный рынок – Павел Титов

Председатель совета директоров группы компаний «Абрау Дюрсо» Павел Титов считает, что так называемый закон о шампанском мало повлияет на российский винный рынок. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никаких оснований сомневаться в качестве французских вин у нас нет. То, что произошло, это не руководствовалось качеством, а принципами терминологии по категориям вин. На рынок, я считаю, что это не повлияет сильно, потому что мало, что изменилось для российских производителей. Вся терминология, которая мы можем использовать, она была прописана еще в изначальной версии 468 закона, и по сути поменялось только то, что слово «Шампанское» может относится только к произведенному шампанскому на территории Российской Федерации и из российского винограда. Это мало соответствует логике и международным канонам и правилам, но никто не запрещает продавать французское шампанское в России, просто им придется поменять акцизные марки на «вино игристое»», — сказал он.

По словам П.Титова, возможно, кто-то из французских производителей может отказаться поставлять свою продукцию в Россию, но уже компания Moet & Chandon пересмотрела свой отказ.

2 июля был подписан принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. В поправках сказано, что «использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы» в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии.