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Эксклюзив Эха 17:14, 05 июля 2021

Приговор в отношении Бабарико будет «показательно суровым» – политолог

Приговор в отношении белорусского банкира Виктора Бабарико, который был соперником президента Александра Лукашенко на выборах, будет «показательно суровым». Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Класковский.
«Я думаю, что приговор Бабарико будет показательно суровым, потому что очевидно для Лукашенко – это серьезный политический противник. Социология показывает, что Бабарико остается популярным, и про него помнят. Причем властям важно именно по этим уголовным статьям его приговорить, потому что пропаганда еще задолго до суда, презирая всякую презумпцию невиновности, представила его ворюгой и взяточником, на котором клейма негде ставить. Прокурор запросил 15 лет – думаю, в этом районе и будет приговор», — пояснил эксперт.
Вместе с тем А.Класковский считает, что «потом Бабарико наверняка станет объектом торга Минска с Москвой».
Что касается возможных протестных выступлений в связи с приговором, по мнению политолога, их не будет. «Люди не отваживаются рисковать, потому что режим невероятно поднял цену политического выхода на улицы», — заключил он.
Верховный суд Белоруссии огласит приговор Виктору Бабарико и другим участникам дела Белгазпромбанка 6 июля. По данным белорусских правоохранительных органов, на базе Белгазпромбанка под руководством Бабарико действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Сам банкир вину не признает.


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