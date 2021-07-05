Повышение налогов в определенных сферах ударит по рядовым россиянам – Рыжков

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Владимир Рыжков.

«Это может привести к очередному подорожанию бензина, металлов, а подорожание сахаросодержащих напитков ударит по самым широким слоям населения. Поэтому эти меры являются очень опасными в условиях пандемии и депрессии в экономике», — сказал он.

В.Рыжков считает, что «в условиях высокой инфляции они могут привести к тому, что цены будут расти еще быстрее, и это ударит по карманам россиян».

Как стало известно, в правительстве России обсуждается концепция донастройки налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд рублей ежегодно в 2022–2024 годах. Отмечается, что о данной идее говорили в рамках поиска источников финансирования для «стратегических инициатив правительства».

По словам источников, в контексте донастройки речь идет о таких мерах, как повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, корректировка системы уплаты акцизов, в том числе улучшение администрирования или введение новых сборов, расширение и корректировка режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, донастройка налогообложения состоятельных лиц и другие меры.