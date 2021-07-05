Французские производители шампанского предложили приостановить поставки в Россию из-за нового закона

Он требует, чтобы их продукция называлась игристым вином, а шампанское присваивалось только продукции отечественных виноделов.

В конце прошлой недели о возможной приостановке поставок уже объявляла компания, которая выпускает шампанское Moet Chandon. Правда, чуть позже в ее руководстве сказали, что они согласились использовать для своих напитков название «игристое вино».

Как пояснила французскому телеканалу ТF-1 российский представитель компании Moet Hennessy Ирина Корбит-Дауден, новый закон не должен ощутимо ударить по их бизнесу.

Между тем, с критикой российского закона выступила и Еврокомиссия, но о каких-либо дальнейших шагах пока в Брюсселе не говорят.

Головной офис Moet Hennessy подтвердил РИА Новости, что компания останавливает поставки шампанского в Россию из-за нового закона.