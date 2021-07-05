Кубанское управление МЧС просит отдыхающих и жителей Сочи не покидать дома и воздержаться от посещения пляжей, гор и лесов. Кроме того, рекомендовано подготовить жилье к удару стихии, плотно закрыть окна и двери, укрепить кровлю. Сочинцам и туристам не следует выходить в море и на набережные. В городе объявлено штормовое предупреждение.

В течение дня в Сочи ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Из-за дождей уже несколько рек вышли из берегов. В Адлерском районе пострадали два человека, один погиб. Сразу в нескольких населенных пунктах возникли перебои с подачей света.