Уже в четвертом за неделю российском вузе меняется руководство

Новый исполняющий обязанности ректора назначен в Томском политехническом университете, а также в МГТУ Станкин. Столичным вузам уже руководил один временно исполняющий обязанности ректора после того, как прежний руководитель Елена Катаева скончалась в начале года после заражения коронавирусом.

На прошлой неделе руководители сменились в Высшей школе экономики и МИФИ.

