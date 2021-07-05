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16:32, 05 июля 2021

Уже в четвертом за неделю российском вузе меняется руководство

Новый исполняющий обязанности ректора назначен в Томском политехническом университете, а также в МГТУ Станкин. Столичным вузам уже руководил один временно исполняющий обязанности ректора после того, как прежний руководитель Елена Катаева скончалась в начале года после заражения коронавирусом.
На прошлой неделе руководители сменились в Высшей школе экономики и МИФИ.



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