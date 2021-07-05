Организация «Репортеры без границ» вновь внесла российского президента в их список «врагов свободы прессы»

Владимир Путин там упоминается вместе с белорусским руководителей Александром Лукашенко, председателем КНР Си Цзиньпином, лидером Сирии Башаром Асадом и саудовским принцем Мухаммадом бин Салман Аль Саудом. Всего в перечне четыре десятка глав государств и правительств, где, как считают авторы, подавляется свобода слова, вводится цензура, а журналистов преследуют за их работу. В этом году впервые в него вошел венгерский премьер Виктор Орбан.

Владимира Путина авторы списка считают ответственным за переход федеральных телеканалов под контроль государства, принятие закона об «иностранных агентах» и ужесточение законов против свободы в интернете.