В Тбилиси сорвали проведение «Марша достоинства» в защиту прав ЛГБТ-сообщества

Он должен был пройти сегодня в Тбилиси в рамках так называемой «Недели достоинства», начавшейся первого числа.

За несколько часов до начала акции под названием «Марш достоинства» на место ее проведения пришли сотни людей — представителей националистических групп и противников ЛГБТ-сообщества. Они собрались после призыва грузинской патриархии, призвавшей паству выразить протест планам провести шествие. Протестующие атаковали журналистов, они бросали в них камни, бутылки, палки, обвиняя сотрудников СМИ в пропаганде. Укрыться журналистам помогали сотрудники патрульной полиции.

Известно, что пострадал оператор Первого канала Грузии, его госпитализировали. Часть протестующих направилась к офису неправительственной организации «Тбилиси прайд», проводящей марш. Они забрались на балкон здания, сорвали радужный флаг и сожгли его. В «Тбилиси прайд» обвинили власти в бездействии и заявили, что это поставило под угрозу жизнь и здоровье многих людей. Поэтому в организации приняли решение отменить парад. Тем не менее, противники ЛГБТ-сообщества пока не расходятся.

В Патриархии осудили применение силы и призвали не проявлять агрессию. В МДВ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения на журналистов