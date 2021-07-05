Французские производители критикуют новый российский закон, требующий иностранное шампанское называть игристым вином

Французские производители обрушились с критикой на новый российский закон, который требует иностранное шампанское называть игристым вином. Представители отрасли призывают как французских, так и европейских дипломатов добиться изменения этого закона. Некоторые из них даже предложили временно прекратить поставки в Россию. Они обращают внимание, что название «шампанское» относится именно к французскому региону и имеет юридическую защиту в 120 странах.

С принятым в России законом не согласны в Еврокомиссии. О возможной приостановке поставок объявил Союз домов шампанского Франции.