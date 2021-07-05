Союз домов шампанского Франции не исключил приостановку поставок напитка в Россию

Это связано с новым законом, который разрешает называть шампанским только вина российских производителей.

Появившиеся нормы российского законодательства французские виноделы считают недопустимыми. Глава организации Давид Шатийон убежден, что Москва хочет присвоить себе слово, которое придумали в Шампани еще 300 лет назад, передает агентство РИА Новости. При этом, комментируя возможное прекращение поставок французского шампанского, он отметил, что российский рынок остается значимым.

Несогласие с принятым законом выразили и в Еврокомиссии – там пообещали защитить права виноделов, хотя о конкретных мерах пока не упомянули.

Ранее крупный французский производитель Moet Hennesy из-за норм, признающих только «российское шампанское», объявлял о приостановке отгрузки своих шампанских вин в Россию. Позднее, правда, агентство Bloomberg сообщило, что компания, специализирующаяся, в том числе, на производстве дорогих напитков, согласилась их маркировать для поставок в Россию как «игристое вино».

Тем временем в Кремле, комментируя новый закон о маркировке шампанского, сообщили, что он должен исполняться и что власти продолжат поддерживать российских виноделов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что закон, касающийся наименования шампанского в России должен выполняться.

Ранее сам Владимир Путин не исключил, что после ухода с поста президента продолжит работать в Абрау Дюрсо в качестве специалиста по праву.

