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15:35, 05 июля 2021

Еврокомиссия раскритиковала закон РФ, по которому шампанским будут называть только отечественную продукцию

Еврокомиссия раскритиковала российский закон о виноделии, в соответствии с которым шампанским будут называть только отечественную продукцию, а импортную сертифицировать как игристое вино. В Еврокомиссии считают, что это может негативно сказаться на поставщиках и пообещали сделать все возможное, чтобы защитить права европейских виноделов.


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