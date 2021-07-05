Еврокомиссия раскритиковала закон РФ, по которому шампанским будут называть только отечественную продукцию

Еврокомиссия раскритиковала российский закон о виноделии, в соответствии с которым шампанским будут называть только отечественную продукцию, а импортную сертифицировать как игристое вино. В Еврокомиссии считают, что это может негативно сказаться на поставщиках и пообещали сделать все возможное, чтобы защитить права европейских виноделов.