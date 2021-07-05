В Тбилиси отменили ЛГБТ-марш после возмущения противников секс-меньшинств – они провели свое шествие по улицам города и перекрыли центральную улицу Руставели. По данным МВД Грузии, совершено нападение на офис организаторов прайда. Пострадали и представители СМИ.

Сейчас у парламента Грузии проходит митинг. В нем участвуют не меньше тысячи человек, в том числе священнослужители Грузинской Православной церкви.