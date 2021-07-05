Митрополит Тихон, которого называют духовником российского президента, призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, которого называют духовником российского президента, призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Видеообращение к пастве опубликовано на официальной страничке Псковской митрополии.

Митрополит считает, что пандемия похожа на Третью мировую войну. Он назвал антипрививочников «духовными бесами».

