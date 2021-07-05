Митрополит Псковский и Порховский Тихон, которого называют духовником российского президента, призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Видеообращение к пастве опубликовано на официальной страничке Псковской митрополии.
Митрополит считает, что пандемия похожа на Третью мировую войну. Он назвал антипрививочников «духовными бесами».
Митрополит Тихон, которого называют духовником российского президента, призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
Митрополит Псковский и Порховский Тихон, которого называют духовником российского президента, призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Видеообращение к пастве опубликовано на официальной страничке Псковской митрополии.