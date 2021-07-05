В МГУ перестали допускать на рабочие места не прошедших вакцинацию от коронавируса, не имеющих мед.отвода и не переболевших. Исключение сделано лишь для тех, кто привился первым компонентом вакцины, — сообщается на сайте вуза.
В МГУ не допускают на рабочие места не прошедших вакцинацию от коронавируса, не имеющих мед.отвода и не переболевших
В МГУ перестали допускать на рабочие места не прошедших вакцинацию от коронавируса, не имеющих мед.отвода и не переболевших. Исключение сделано лишь для тех, кто привился первым компонентом вакцины, — сообщается на сайте вуза.