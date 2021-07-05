Все сочинские пляжи закрыты в связи со штормовым предупреждением

Купание в море запрещено. В уборке нуждаются и пляжи, на которых большое количество мусора после сильных дождей, — сообщили Коммерсанту в пресс-службе города-курорта. Из-за сильных ливней МЧС рассылает жителям Сочи предупреждения о необходимости быть готовыми к эвакуации.