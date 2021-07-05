КПРФ подала в Центризбирком документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов сообщил, что левым силам удалось сформировать большую предвыборную коалицию.
КПРФ стала пятой партией, которая подала документы в ЦИК.
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Лидер коммунистов Геннадий Зюганов сообщил, что левым силам удалось сформировать большую предвыборную коалицию.
КПРФ стала пятой партией, которая подала документы в ЦИК.
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
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