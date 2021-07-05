Петербургский суд признал незаконными действия полицейского, который снял отпечатки пальцев у задержанной на митинге

Она не давала согласия на дактилоскопирование. Красносельский районный суд Петербурга запретил полиции использовать данные об отпечатках пальцев Валерии Косовой, которую задержали на январской акции в поддержку политика Алексея Навального.

Суд напомнил полицейским, что закон не требует ни фотографировать нарушителей по административным делам, ни проводить дактилоскопию, если их личность можно установить другим способом.

Судя по материалам дела, в случае с Косовой необходимости снимать отпечатки пальцев не было, сообщает пресс-служба судов. Действия сотрудника 54 отдела полиции Рогова, который оформил дактилоскопическую карту задержанной, признали незаконными.

Ранее петербургский уполномоченный по правам человека Александр Шишлов призвал начальника регионального ГУ МВД Романа Плугина пресечь незаконное дактилоскопирование задержанных на уличных акциях. По данным омбудсмена полицейские принудительно снимали отпечатки пальцев у многих горожан, которых доставили в отделения.

Во время зимних акций протеста в Петербурге задержали более двух с половиной тысяч человек.