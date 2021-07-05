Суд приговорил к условному заключению трёх фигурантов дела о гибели рабочего при демонтаже СКК «Петербургский»

Трагедия произошла в январе 2020-го года. Кроме того, суд взыскал в пользу родственников погибшего по 900 тысяч рублей.
На предыдущем заседании потерпевшие требовали от подсудимых 18 миллионов, — напоминает ТАСС.
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Трагедия произошла в январе 2020-го года. Кроме того, суд взыскал в пользу родственников погибшего по 900 тысяч рублей.
На предыдущем заседании потерпевшие требовали от подсудимых 18 миллионов, — напоминает ТАСС.
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