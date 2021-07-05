Калининградские власти разрешили провести матч Суперкубка России по футболу при 70-процентной заполняемости трибун

При этом должны соблюдаться все санитарные требования, — сообщает РИА «Новости».
Матч пройдет 17-го июля в Калининграде между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
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При этом должны соблюдаться все санитарные требования, — сообщает РИА «Новости».
Матч пройдет 17-го июля в Калининграде между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
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