Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых снова этапировали в Киров

Издание Znak.com со ссылкой на источники пишет, что в отношении бывшего главы региона могли возбудить новое уголовное дело, связанное с его служебной квартирой.

В пресс-службе регионального Следственного комитета подтвердили, что с Белых сейчас действительно проводят следственные действия. Однако других подробностей не привели. Адвокат заверил, что его подзащитный допрашивается в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2018 году экс-губернатора признали виновным в получении взятки и приговорили к 8-ми годам колонии строгого режима. Никита Белых свою вину не признал.